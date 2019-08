Beamtenminister Peschorn drängt sich in den Vordergrund

An Selbstbewusstsein scheint es Übergangsinnenminister Wolfgang Peschorn nicht zu mangeln. Der frühere Präsident der Finanzprokuratur hat sich in einem Fernsehinterview Dienstagabend sowohl mit der FPÖ als auch mit dem JETZT-Abgeordneten Peter Pilz angelegt und ist dabei auch mit "ZiB 2"-Moderator Armin Wolf nicht gerade zimperlich umgegangen.

Gleichzeitig kündigte Peschorn an, dass er die Reform des in Turbulenzen geratenen Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) in die Hand nehmen und noch vor der Nationalratswahl vorantreiben will. Einen Widerspruch zu der von Kanzlerin Brigitte Bierlein für die Übergangsregierung ausgegebenen Devise, dass die Übergangsregierung nur verwalten soll, sieht Peschorn nicht. "Verwalten ist Gestalten im Rahmen der Gesetze. Verwalten ist sehr viel. Es ist meine Aufgabe, die Dinge voranzutreiben", so Peschorn.