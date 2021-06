Beachvolleyball vom Feinsten ist sicher garantiert

Wolfurttrophy 2021 findet statt - SAVE THE DATE

Seit einigen Tagen ist der Sommer endgültig im Ländle angekommen. Jeden Tag bis zu 30 Grad – Bade- und Beachwetter. Dabei hat sich auch bei vielen die Frage gestellt: Wie sieht es mit der Wolfurttrophy in diesem Jahr aus? Lange Zeit konnte auf Grund der Pandemie keine eindeutige Entscheidung vom Verein getroffen werden. Durch die Öffnungsschritte der Regierung ab Juli steht nun fest, dass wir die Wolfurttrophy in gewohnter Manier veranstalten können. Vom 06. – 08. August wird die Beacharena an der Ach wieder zum Austragungsort für eines der größten Turniere in Österreich.

Wir konnten das gesamte Programm für das Wochenende schon fixieren:

Auch in diesem Jahr findet am Donnerstag, den 5. August, das Raiffeisen Beachvolleyball Camp für Kinder und Jugendliche, im Rahmen der Raiffeisen Wolfurttrophy, statt – organisiert vom VC Wolfurt und WANN & WO. Für Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren besteht die Möglichkeit an einem eintägigen Beachvolleyball-Camp teilzunehmen. Erfolgreiche Beachvolleyball-Spieler erklären die Trendsportart, bringen den Kindern die notwendigen Techniken bei, und helfen ihnen „Beachvolleyball zu erleben“. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: gesunde, erfrischende Fruchtsäfte von PFANNER stehen bereit; das Mittagessen wird vom Raiffeisen Club Wolfurt organisiert. Die jungen Sportler/-innen haben somit die Möglichkeit, einen aktiven Sporttag mit professionellen Coaches zu erleben!

Anmeldung Kindercamp am Donnerstag, 5.8.21 : https://vcwolfurt.at/beach/index.php/fur-die-kinder/

Am Freitag-Vormittag startet der Hauptbewerb der Damen und Herren. Zusätzlich dazu wird auch die legendäre Hobbyturnier - die Bagger-Partie ausgetragen. Am Freitagnachmittag trifft sich die Volleyballelite aus Vorarlberg zum Quattro-Turnier an der Beacharena. Um den ersten Beachvolleyballtag perfekt abzuschließen, wird zum ersten Mal die Vorarlberger Band „GinFriday“ in unserem Festzelt performen.

Am Samstag ab 9 Uhr dürfen sich alle Fans wieder auf spannende Spiel im Pro- und Hobbybereich freuen. Auf den Sägespäne-Plätze werden die 2er Damen und Herren um Gold, Silber und Bronze kämpfen. Beim Pro-Turnier wird bis zum Halbfinale der Damen gespielt. Alle Volleyballfans können sich somit auf einen ereignisreichen Volleyballtag freuen. Die Band „Kurzfristig“ wird für einen perfekten Tagesabschluss im Zelt sorgen.

Anmeldung Baggerpartie (Fr, 6.8.21 und Sa, 7.8.21): https://vcwolfurt.at/beach/index.php/baggerpartie/