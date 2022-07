Außergewöhnlicher Einsatz mit beachtlicher Bilanz

Buch. Rot Kreuz-Ortsstelle ließ bei Dankefest Mitglieder und Freiwillige von der Corona-Teststraße hochleben.

Die Einrichtung einer eigenen Corona-Gemeindeteststraße zählt wohl zu den außergewöhnlichen Einsätzen in der langen Historie der Rot Kreuz-Ortsstelle in Buch. Zuletzt wurde die Bedeutung der 1974 gegründeten Organisation in der Kleingemeinde wieder stärker in das Bewusstsein gerückt. So packten einige Bucher, neben der Zustellung von Lebensmitteln und Medikamenten für die ältere Bevölkerung in der ersten Phase der Pandemie, weiterführend mit einem besonderen Service erneut ordentlich an. Sehenswert war dabei nicht nur die Aussicht vom Dorfzentrum auf den Bodensee, auch die Bilanz spricht eine beachtliche Sprache. „Bei unserer Teststraße wurden 5.500 Testungen durchgeführt und 500 Arbeitsstunden geleistet“, brachte es die im Oktober 2021 neu gewählte RK-Ortsstellenleiterin Mag. Rebecca Eisenegger mit dem Dank für die Zusammenarbeit zwischen Rot Kreuz, Feuerwehr und der Gemeinde auf den Punkt.

Zusammenhalt

„Weit über die Region hinaus haben die Menschen regelmäßig die Dienstleistung in Anspruch genommen“, zeigte sich Bürgermeister Franz Martin vom Zusammenhalt und vom spontanen Einsatz in schwierigen Zeiten sehr angetan. Denn als zu Beginn des letzten Jahres die Nachfrage nach CoV-19-Testungen stark anstieg, reagierten die Bucher prompt und sperrten ab 11. Februar 2021 eine eigene Teststraße auf, die rund 3 Monate fixer Bestandteil im Gemeindesaal war. Zum Dankefest trafen sich nun kürzlich etliche Helferinnen und Helfer und RK-Mitglieder, darunter auch Ehrenmitglied Rosemarie Stadelmann im Feuerwehrhaus, wo das Wirken aus der Gründerzeit der Gemeinschaft, die in Buch zwischenzeitlich jährlich rund 25 Notfalleinsätze verbucht, auch per Diashow verfolgt werden konnte.

Vermittlerrolle

Übrigens, ein Teil der freiwilligen Spenden aus der Corona-Teststraße floss in das Fest, während 1300 Euro für zwei Familien in der Umgebung zur Verfügung gestellt wurden. Im Fokus des Treffens standen aber auch Ehrungen für verdiente Mitglieder der RK-Ortsstelle. Schon in den noch jungen Jahren der Hilfsorganisation hatte Resi Flatz, sie absolvierte bis vor kurzem noch die nötigen Fortbildungen, u.a. eine vermittelnde Rolle als Besitzerin eines Haustelefons bei Notsituationen inne. Die zur Rettungssanitäterin avancierte Bucherin engagierte sich oft im Hintergrund, zudem auch knapp 20 Jahre landesweit für das Kriseninterventionsteam (KIT) und erhielt zum Ruhestand nun die Ehrenmitgliedschaft beim örtlichen Rot Kreuz.

Ehrungsreigen