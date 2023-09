BBC-Star soll 42 Hunde sexuell missbraucht haben - 39 sind gestorben

Adam Britton, Zoologe, der auf BBC- und "National Geographic" als Krokodil-Experte bekannt geworden ist, soll Hunde gekauft haben, um sie sexuell zu missbrauchen und zu quälen.

Der Staatsanwalt beschrieb Britton als einen Mann mit einem sadistischen sexuellen Interesse an Tieren, insbesondere an Hunden. Nicht nur habe er seine eigenen Hunde gequält und missbraucht, sondern er habe auch andere Hundebesitzer getäuscht und unter falschen Vorwänden gebeten, ihre Tiere ihm zu überlassen. Viele dieser Menschen mussten ihre geliebten Haustiere aufgrund vermeintlicher dienstlicher Verpflichtungen abgeben, ohne zu ahnen, welch grausames Schicksal diesen Tieren bevorstand.

Britton gestand, eigens einen Raum präpariert zu haben, um seine abscheulichen Taten zu filmen. Diesen bezeichnete er selbst als "Folterraum". Die meisten der von ihm misshandelten Hunde starben an den Folgen der brutalen Übergriffe. Die Ermittler kamen Britton auf die Spur, als Aufnahmen des Tiermissbrauchs in Onlineforen unter Pseudonymen veröffentlicht wurden. Ein Video gelangte schließlich an eine Tierschutzorganisation, die es an die Polizei weiterleitete.