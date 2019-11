Bayern siegt im Spiel 1 nach Kovac - Juve mit Sieg in letzter Sekunde

Im ersten Spiel unter Neo-Coach Flick feierte Bayern München einen mühevollen 2:0-Sieg gegen Olympiakos Piräus. Juve mit Last-Minute-Sieg in Moskau.

Nach der Trainerentlassung am Sonntag ging es für die Bayern aus München heute im ersten Spiel nach Kovac in der Champions League gegen Olympiakos Piräus weiter. Und Neo-Coach Flick ließ unter anderem die Superstars Coutinho und Thiago auf der Bank. Im Spiel selbst übernahmen die Hausherren dann von Beginn weg das Kommando, taten sich gegen die gut gestaffelte Abwehr der Griechen aber schwer, gute Möglichkeiten zu kreieren. So ging es auch mit dem 0:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit wurden die Chancen der Münchner besser, wobei weiterhin die letzte Konsequenz fehlte. So dauerte es bis zur 69. Minute, als Lewandowski nach Coman-Vorarbeit das erlösende 1:0 erzielte. In weiterer Folge kontrollierten Müller und Co. das Geschehen und erhöhten durch den 30 Sekunden zuvor eingewechselten Perisic kurz vor Schluss noch auf 2:0. Am Ende feierte Bayern einen nie wirklich gefährdeten, aber auch nur wenig überzeugenden Sieg gegen Piräus, mit welchem man sich aber vorzeitig für das Achtelfinale qualifizierte.

Last-Minute-Sieg für Juve

Im zweiten Spiel am frühen Abend gastierte Juventus Turin mit Superstar Ronaldo bei Lokomotive Moskau und ging bereits in der dritten Minute durch Ramsey mit 0:1 in Führung - alles schien nach Plan zu laufen. Doch die Hausherren schlugen bereits in der 12. Minute durch Miranchuk zurück und glichen zum 1:1 aus. In weiterer Folge tat sich Juve über die gesamte Spielzeit schwer, wirklich gefährlich zu werden und die wenigen sich bietenden Torchancen wurden nicht genutzt. Als die Fans in Moskau schon mit der Überraschung spekulierten, gelang der Alten Dame dann aber doch noch das spektakuläre 1:2 durch den eingewechselten Douglas Costa (93.). Durch diesen Sieg steht auch Juventus bereits frühzeitig im Achtelfinale.