Die Bayern schalten Mbappé, Messi und Co. souverän aus

Bayern München steht nach einer starken Leistung beim 2:0-Sieg im Rückspiel im CL-Viertelfinale. Dort steht nach einem 0:0 bei den Tottenham Hotspurs auch der AC Milan.

Bayern zu stark für Paris

In München entwickelte sich nach dem 1:0-Sieg der Bayern im Hinspiel in Paris das erwartet enge Duell. Da beide Mannschaften zu Beginn nichts riskieren wollten, dauerte es bis zur 25. Minute, bis es zum ersten Mal gefährlich wurde. Doch Davies konnte mit einem starken Tackling gerade noch vor dem einschussbereiten Messi retten. Auf der anderen Seite scheiterte Musiala in der 32. Minute aus spitzem Winkel an Donnarumma. Die beste Chance der ersten 45 Minuten hatte Paris in der 38. Minute. Nach einem schweren Patzer von Torhüter Sommer hatte Vitinha das leere Tor vor sich. Doch der schwache Schuss konnte von de Ligt gerade noch vor der Linie geklärt werden. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.