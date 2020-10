Bayern München lässt Atletico Madrid keine Chance

Titelverteidiger Bayern München zeigte mit dem 4:0-Sieg gegen Atletico Madrid gleich am ersten Spieltag, dass man auch heuer der große Favorit auf den Titel ist.

Für Titelverteidiger Bayern München ging die neue Champions League Saison gleich mit dem schweren Heimspiel gegen Atletico Madrid los. Nachdem sich Salzburg und Moskau zuvor mit 2:2 getrennt hatten, ging es dabei auch gleich um die Führung in Gruppe A.

In der ersten halben Stunde entwickelte sich ein Duell, bei dem die Hausherren zwar mehr vom Spiel hatten, die Gäste aus Madrid aber durchauch gut mithalten konnten. Nachdem Coman in der 28. Minute die Führung gelang, waren die Bayern aber das klar bessere Team. Das 2:0 durch Goretzka kurz vor der Pause war dann fast schon eine Vorentscheidung. Auch in der zweiten Halbzeit ließ das Team von Erfolgs-Coach Hansi Flick keinen Zweifel am Erfolg, erhöhte durch Tolisso (66.) und erneut Coman (72.) noch auf 4:0 und feierte am Ende einen verdienten Auftakterfolg und somit einen perfekten Start in die neue Saison.

Gladbach holt Punkt in Mailand

In Gruppe B gab es nicht nur am frühen Abend eine Überraschung. Nachdem sich Real Madrid zu Hause Schachtar Donetsk knapp mit 2:3 geschlagen geben musste, enttäuschte auch Inter Mailand gegen Borussia Mönchengladbach mit einem 2:2-Heimremis. Dabei hatten die Mailänder Glück, dass Doppeltorschütze Lukaku in der 90. Minute noch der Ausgleich gelang. Bensebaini (63./Elfmeter) und Hofman (84.) hatten das Spiel zwischenzeitlich für die Gäste gedreht.

Siege für City und Liverpool

In Gruppe C tat sich Manchester City gegen den FC Porto lange schwer, feierte dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbeitz aber einen 3:1-Heimsieg. Die Treffer erzielten Aguero (20./Elfmeter), Gündogan (65.) und Torres (73.) bzw. Diaz (14.). Im Parallelspiel jubelte Olympiakos Piräus dank eines Last-Minute-Treffers von Mahgoub über einen 1:0-Sieg gegen Marseille.

In Gruppe D hatte Atalanta Bergamo auswärts beim FC Midjyland keine Probleme und feierte dank Treffern von Zapata, Gomez, Muriel und Miranchuk einen souveränen 4:0-Sieg. Deutlich schwerer tat sich der FC Liverpool, der sich nur dank eines Eigentores von Tagliafico in der ersten Halbzeit mit 1:0 gegen Ajax Amsterdam durchsetzte und somit auch erfolgreich in die neue Saison startete.