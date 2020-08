Bayern München ist Champions League Sieger 2020

Coman sorgte per Kopf für den entscheidenden Treffer am heutigen Abend.

In einem temporeichen Champions League Finale sicherte sich Bayern München mit einem 1:0-Sieg gegen Paris SG den Titel.

Heute Abend war es endlich soweit - auf dem Programm stand das Champions League Finale zwischen Paris SG und Bayern München. Nach einem starken Beginn der Münchner kamen die Franzosen besser ins Spiel und durch Neymar in der 17. Minute zur ersten großen Chance. Kurz darauf scheiterte Lewandowski nach einer schnellen Drehung im Strafraum am Pfosten. Auch in weiterer Folge gab es einen offenen Schlagabtausch, der sich kurz vor der Pause noch einmal zuspitzte. Nachdem Mbappé aus kurzer Distanz den Ball mit zu wenig Druck direkt auf Neuer schoss, kam Coman auf der anderen Seite im Strafraum zu Fall. Das Schiedsrichterteam entschied jedoch nicht auf Elfmeter und es ging mit einem 0:0 in die Pause.

Coman bringt Bayern in Front

In der zweiten Halbzeit agierten beide Teams zu Beginn etwas zurückhaltender, mit leichten Feldvorteilen für die Münchner. In der 60. war es dann dennoch soweit - nach einer Kimmich-Flanke köpfte Coman völlig frei zum 1:0 ein. Kurz darauf klärte Thiago Silva auf der Linie und verhinderte so sogar den schnellen zweiten Treffer.

In der 70. Minute gab es dann aus dem nichts die große Ausgleichschance durch Marquinhos - doch einmal mehr war bei Manuel Neuer Endstation. Kurz darauf hatte Bayern Glück, als ein möglicher Elfmeter für Paris nicht gegeben wurde. Je näher das Ende des Spiels kam, umso mehr Hektik kam auf, was vor allem den Bayern zugute kam. Da Neymar, Mbappe und Co. bis zum Schluss aber nicht mehr entscheidend zusetzen konnten und in der Nachspielzeit auch die letzte gute Chance ausließen, jubelten die Münchner schlussendlich über den Champions League Titel 2020 - den ersten seit 2013.