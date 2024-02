Bayern mit Hinspielniederlage bei Lazio Rom - PSG besiegt Real Sociedad mit 2:0

Während der FC Bayern in der ewigen Stadt mit 0:1 verlieren, schafft sich Paris Saint-Germain dank eines 2:0-Heimerfolges eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel.

Am Mittwoch Abend gingen zwei weitere Hinspiele im Achtelfinale der UEFA Champions League über die Bühne. Lazio Rom empfing den FC Bayern München, während sich zeitgleich Paris Saint-Germain und Real Sociedad gegenüber standen. Beide Partien sollten schließlich mit zwei Heimsiegen enden.

Torlose erste Hälfte

Nach der Klatsche in Leverkusen waren die Bayern gewillt, in der Königsklasse ein anderes Gesicht zu zeigen. So präsentierte sich der deutsche Rekordmeister im Stadio Olimpico in Rom im Vergleich zum Wochenende zwar verbessert, ließ aber auch über weite Strecken der ersten Halbzeit Kreativität und Durchschlagskraft vermissen.

Lazio wurde nur einmal gefährlich, Luis Alberto verfehlte mit seinem strammen Schuss das Gehäuse von Neuer nur knapp (20.). Ansonsten waren die Bayern das aktivere Team, Kimmich und Kane kamen in der Anfangsphase zu Gelegenheiten. Eine Standardsituation sorgte für die bis dahin beste Chance, denn nach einem sehenswerten Freistoßtrick war es schließlich Sane, der die Führung für seine Mannschaft nur hauchdünn verpasste (31.). Nach der schönsten Kombination in den ersten 45 Minuten hatte Musiala den ersten Treffer auf dem Fuß, der nach guter Kombination die Kugel um wenige Zentimeter über den Kasten jagte (40.). Somit ging es ohne Tore in die Halbzeitpause.

Immobile trifft vom Punkt

Nach Wiederbeginn waren noch keine drei Minuten absolviert, da hätte Lazio beinahe von einem Upamecano-Fehler profitiert. Dem römischen Ballgewinn folgte ein langer Ball in den Sechzehner, wo Isaksen alleine vor Neuer auftauchte, der Schlussmann konnte aber per Fußabwehr retten. In der 69. Minute war dann allerdings auch der Keeper chancenlos, Immobile traf vom Elfmeterpunkt. Dem Ganzen vorangegangen war ein Foulspiel von Upamecano an Isaksen, der französische Innenverteidiger im Trikot des deutschen Meisters sah zudem für sein Einsteigen die rote Karte.

In Unterzahl blieben Müller & Co zwar weiterhin bemüht, die Römer verstärkten ihre Defensivbemühungen nach der Führung noch einmal. Die Bayern konnten sich in Halbzeit zwei keine einzige Torchance erspielen und so gab es mit der 0:1-Niederlage den nächsten Rückschlag zu verkraften.

Hinspielsieg für PSG

Auf dem Papier war PSG im Duell gegen Real Sociedad zwar favorisiert, allerdings traten die Basken in der französischen Hauptstadt überaus mutig auf. So kamen beide Teams zu Abschlüssen, nach nur sechs Minuten fand Mbappe die erste Chance für die Gastgeber vor, scheiterte aber an Keeper Remiro. Die beste Gelegenheit auf einen Treffer hatten aber die Gäste aus Spanien, Merino setzte einen Distanzschuss an die Oberkante der Latte (43.).

Entscheidung nach der Pause