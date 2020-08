Bayern demütigt Barca im CL-Viertelfinale mit 8:2

Bayern München ließ dem FC Barcelona im heutigen Viertelfinale nicht den Funken einer Chance und steht nach dem klaren 8:2-Sieg im CL-Halbfinale.

Im dritten Viertelfinale der Champions League kam es heute zum Duell zwischen Bayern München und dem FC Barcelona. Und das Spiel begann spektakulär: Nach der frühen Führung durch Thomas Müller glich David Alaba per Eigentor in der 7. Minute für Barcelona aus. In weiterer Folge übernahm Bayern jedoch klar das Kommando und ließ Barca kaum mehr eine Chance. Perisic (21.), Gnabry (27.) und Müller (32.) sorgten innerhalb von gut 10 Minuten für die frühe Entscheidung. Barcelona zeigte vor allem Defensiv eklatante schwächen und hatte den Münchnern so kaum mehr etwas entgegenzusetzen.

Bayern ohne Probleme

In der zweiten Halbzeit kontrollierten die Bayern das Spiel, obwohl merklich ein Gang zurück geschalten wurde. So kam es dann auch, dass Suarez nach einem schnellen Haken gegen Boateng in der 57. Minute das 4:2 erzielte. Doch wirklich gefährlich wurde es für die Deutschen nicht. Im Gegenteil - Kimmich (63.), Lewandowski (82.) und zweimal Coutinho (86./89.) sorgten mit vier weiteren Treffern für das schlussendlich klare 8:2.

Am Ende jubelten die Münchner somit über den schon vorab fast zu erwartenden Sieg gegen zuletzt formschwache Katalanen. Das es am Ende aber so deutlich wird, war nicht zu erwarten. Der Halbfinal-Gegner der Bayern wird morgen im Duell zwischen Manchester City und Lyon ermittelt.

