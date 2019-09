Baustelle Dornbirn Nord: Brückensanierung mit (Hoch-)Wasserschutz

Insgesamt neun Objekte, davon drei Brücken, umfasst die Sanierung auf der A14 zwischen Lauterach und Dornbirn Nord. Die Baustelle bleibt bis Ende 2020.

Seit Anfang September laufen die Sanierungsarbeiten an der Rheintalautobahn zwischen Lauterach und Dornbirn. Insgesamt drei Brücken über Bahngleise, Radwege und Straßen liegen in diesem Bereich.

Autobahn wird angehoben

Als erster Schritt wird die Entwässerung im Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen in diesem Bereich angegangen. Dies ist jedoch nicht die einzige auf Wasser bezogene Maßnahme: Schlussendlich wird die Fahrbahn Richtung Bregenz bei Dornbirn Nord angehoben, um Überschwemmungen bei Starkregen entgegenzuwirken. Hinzu kommen zwei neue Gewässerschutzanlagen.

Immer zwei Fahrspuren vorhanden

Neben dem Wasserschutz sind auch Belagsarbeiten zu tätigen. Während der gesamten Bauphase garantiert die Asfinag durchgehend zwei Fahrspuren in jede Richtung. Es werde jedoch vorkommen, dass die Anschlussstellen Dornbirn Nord und Wolfurt während der Bauarbeiten zeitweise in der Nacht und am Wochenende gesperrt werden müssen.