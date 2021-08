Baustelle Bregenz - Wie weit sind die Pläne, Herr Ritsch?

Bregenz Mitte, Ausbau der Bahntrasse, das Hallenbad - Das sind nur drei der Projekte die Bregenz in den nächsten Jahren bevorstehen. Bürgermeister Michael Ritsch über den aktuellen Stand in der Landeshauptstadt.

Der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch war am Montag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast und hat über den aktuellen Stand der diversen Bauprojekte gesprochen die in seiner Gemeinde anstehen.

Beim Ausbau der Bahn müsse man jetzt versuchen in den Investitionsplan der ÖBB bis 2032 zu kommen, die Verlegung der Straße unter die Erde im Bereich Bregenz Mitte werde demnächst konkret geprüft - unabhängig von einer Unterflurlösung der Bahn - umreißt Ritsch den Stand der Dinge bei den beiden visionären Verkehrsprojekten in der Landeshauptstadt.

Festspielhaus und Hallenbad

Die Pläne für die Pipeline

Auch an der Pipeline werden in den nächsten Jahren einige Veränderungen vorgenommen. In Richtung Lochau wird kräftig ausgebaut, Michael Ritsch erklärt wie, was und warum.