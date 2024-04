Baustelle beim Schwimmbad: Bezauer Tennisspieler bekommen neuen Platz

Neue Tennisanlage in Arbeit

Schon seit Oktober 2023 liegt der positive Baubescheid vor. Nach der Sanierung des Kunstrasenplatzes und der Erneuerung der Beleuchtung am Fußballplatz wird nun die nächste Sportart in Angriff genommen: Eine neue Tennisanlage soll den Standort "an der Ach" ergänzen. Die ersten Bauarbeiten sind bereits im Winter erfolgt.