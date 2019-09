Baustart für DENK.MAL und EIN.BLICK

In Hittisau hat die erste Umsetzungsphase für die Zentrumsentwicklung begonnen.

Hittisau. Mit dem DENK.MAL und dem EIN.BLICK entstehen wesentliche erste Elemente der neuen Zentrumsneugestaltung von Hittisau. An der Südostseite des Ritter-von-Bergmann-Saals wird der Informationspavillon EIN.BLICK errichtet. Östlich der Kirche entsteht das DENK.MAL, eine ruhige parkähnliche Anlage mit einer Gedenktafel für Kriegs- und insbesondere Euthanasie-Opfer. Das bestehende Kriegerdenkmal wird demontiert und in eine neue massive Mauerskulptur integriert. „Diese Skulptur, die gleichzeitig den erhöhten Seitenbereich der Kirche fasst, übernimmt die Rolle einer Gedenktafel. Sie erinnert gleichermaßen an Kriegs- wie Euthanasieopfer der Gemeinde Hittisau“, erläutert Architekt DI Peter Muxel die Intentionen. Das voraussichtliche Bauende ist im Frühjahr 2020 vorgesehen.