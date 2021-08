Baumhaus zerschlagen - Zeugen gesucht

Drei Jugendliche zerstörten ein Baumhaus in Au-Rehmen - die Polizei sucht nach Zeugen.

Drei bislang unbekannte männliche Jugendliche fuhren am Samstag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr mit ihren Mopeds zu einem Ferienhaus in Au-Rehmen. Dort stellten sie ihre Fahrzeuge auf einem Parkplatz ab und gingen auf einem Wanderweg in Richtung Berngat Kapelle. In weiterer Folge verließen sie den Wanderweg und gingen zu einem Baumhaus. Mit mitgebrachten Pickeln zerschlugen die Täter das Baumhaus. Die drei Jugendlichen wurden von einem Wanderer bemerkt, welcher dem Tun jedoch keine Beachtung schenkte, da er an einen absichtlichen Abriss des Baumhauses glaubte. Die Polizei Au bittet um weitere Hinweise.