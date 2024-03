Baumgartner-Weltrekord bei Testspielsieg gegen die Slowakei

Christoph Baumgartner traf beim 2:0-Sieg gegen EM-Starter Slowakei bereits nach 7 Sekunden zum 1:0.

Für das Österreichische Fußball-Nationalteam ging mit dem heutigen Spiel gegen die Slowakei die vorletzte Testphase vor der Europameisterschaft im Sommer los. Dabei wollten Sabitzer, Laimer und Co. an die guten Leistungen der letzten 12 Monate anschließen und auch ohne das Duo Alaba/Arnaotovic einen Sieg einfahren. In der Innenverteidigung kam neben Kevin Danso Rapids Jungstar Leopold Querfeld zu seinem Debüt. Zudem kehrte auf der rechten Seite Stefan Lainer nach seiner überstandenen Krebserkrankung wieder zurück.

Tor nach nur 7 Sekunden

Christoph Baumgartner sorgte für einen perfekten Start in das Spiel. Denn der Leipzig-Legionär krönte einen sehenswerten Sololauf mit dem 1:0 nach 7 Sekunden - dem schnellsten Treffer in der ÖFB-Geschichte und zugleich dem schnellsten je in einem Männer-Länderspiel erzielten Tor. Auch in weiterer Folge machten die Österreicher Druck, brachten sich durch viele Fehlpässe aber auch immer wieder in Bedrängnis. Doch das neu formierte Duo Danso/Querfeld präsentierte sich gegen spielfreudige Slowaken stets wachsam und ließ keine nennenwerten Chancen der Hausherren zu. Auf der anderen Seite waren auch die Österreicher selten gefährlich - am nächsten kam das Team von Trainer Rangnick dem zweiten Tor in der 25. Minute, als Gyöbér den Kopf fast ins eigene Tor beförderte.

Wenig Höhepunkte in der 2. Halbzeit

Nach der Pause hatte Gegoritsch in der 55. Minute die große Chance auf das 2:0, scheiterte aber im Eins gegen Eins am Schlussmann der Slowaken. In weiterer Folge wurde auf beiden Seiten kräftig durchgewechselt, was den Spielfluss merklich stoppte. So plätscherte das Spiel bis zur 82. Minute ohne wirkliche Höhepunkte vor sich hin. Doch dann gelang Andreas Weimann nach einem sehenswerten Spielzug über Seiwald und Schmid das 2:0. Schlussendlich feierten die Österreicher einen souveränen 2:0-Erfolg gegen die Slowakei. Dennoch gibt es bis zur Europameisterschaft im Juni sicherlich noch einige Rädchen, an denen gedreht werden muss, um in Deutschland Erfolg zu haben.