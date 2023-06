Baumgartner erlöst Österreich mit Doppelpack

Christoph Baumgartner schießt Österreich mit zwei späten Treffern zum hochverdienten 2:0-Sieg gegen Schweden.

Nach dem hart erkämpften Remis in Belgien ging es für das Österreichische Nationalteam heute mit dem Heimspiel gegen Schweden weiter. Mit einem Sieg im Duell gegen einen direkten Konkurrenten wollten Alaba und Co. einen großen Schritt in Richtung Europameisterschaft machen. Teamchef Rangnick brachte dabei überraschend Adamu für Arnautovic. Und auch Marcel Sabitzer nahm zunächst nur auf der Bank Platz.

Olsen hält Schweden im Spiel

Nach einem guten Beginn der Österreicher kamen die Schweden, angeführt vom starken Emil Forsberg, immer besser in die Partie. Bei der besten Chance verhinderte Torhüter Schlager mit einem starken Reflex nach einem Kopfball einen Rückstand. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit erhöhte Österreich den Druck wieder und erspielte sich gleich mehrere Möglichkeiten. Doch sowohl Gregortisch als auch Schlager scheiterten am starken Olsen im Tor der Schweden.

Klares Chancenplus für Österreich

Nach der Pause ging es mit zahlreichen Chancen für Österreich weiter. Doch Gregoritsch und der eingewechselte Wöber brachten den Ball nicht im Tor unter. Nach einer Phase, in der die Schweden das Spiel wieder offener gestalten konnten, verhinderte Olsen in der 72. Minute mit der nächsten starken Parade gegen Grillitsch erneut den ersten Treffer.

In der 81. Minute war Olsen aber geschlagen. Nach einem Grillitsch-Schuss ließ der Torhüter den Ball nach vorne abprallen und Baumgartner verwertete den Abpraller zum wichtigen 1:0. Und der Deutschland-Legionär legte in der 89. Minute per Kopf seinen zweiten Treffer nach - erneut nachdem Olsen den Ball abprallen lassen musste.

Am Ende jubelte Österreich über einen hochverdienten 2:0-Sieg gegen Schweden. Auch die Torschuss-Statistik von 14:3 zeigte am Ende die klare Überlegenheit der Hausherren. Durch diesen Erfolg machte das Nationalteam einen großen Schritt in Richtung Europameisterschaft 2024.