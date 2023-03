Baumaßnahmen in der Montfortstraße im Gang

Erster Bauabschnitt in der Bifangstraße bis zur Kreuzung Südtirolerstraße zwecks Neubau-Fahrradstraße im Zeitplan.

RANKWEIL. Die Marktgemeinde Rankweil gehört seit vielen Jahren zu den fahrradfreundlichsten Orten in Vorarlberg und hat sich durch eine stetige Verbesserung in der Infrastruktur einen guten Namen gemacht. Im beschlossenen Ortskernentwicklungskonzept werden die bestehenden zwei Straßen in der hinteren Ringstraße und in der Montfortstraße künftig in eine Fahrradstraße umgewandelt. Eine Fahrradstraße ist nur vier Meter breit und die Fahrradfahrer dürfen nebeneinander in die Pedale treten. Im Straßen- und Wegekonzept ist vorgesehen, dass diese Radrouten als Fahrradstraßen neu gestaltet werden sollen. Seit einigen Wochen wurde mit den umfangreichen Bauarbeiten in der Montfortstraße von der Bifangstraße bis zur Kreuzung mit der Südtirolerstraße zum Umbau einer Fahrradstraße gestartet. Im ersten von zwei Bauabschnitten werden in der Montfortstraße von der Baufirma Wilhelm und Mayer in Götzis neue Kabel für eine verbesserte Stromversorgung, Wasser und für den TV Bereich am Seitenrand entlang der Straße verlegt. Die Straßenschächte und der Kanal sind in der Montfortstraße in die Jahre gekommen und werden neu errichtet bzw. komplett neugestaltet. Neue Buswartehäuschen entstehen um die Nutzung auf den Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver zu machen. Die Kosten für den Ausbau des ersten Abschnitts belaufen sich auf rund eine halbe Million Euro brutto – rund 180.000 Euro davon werden vom Land Vorarlberg gefördert. Die Fertigstellung für den ersten Abschnitt ist für Frühjahr 2023 geplant. Die Sicherheit und Komfort für den Fahrradfahrer im Straßenverkehr wird in diesem Bereich deutlich erhöht. Der Verkehr mit motorisierten Fahrzeugen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h soll beträchtlich verlangsamt werden, aber nicht eingeschränkt. Deshalb sollen mehrere, begrünte Verkehrsinseln in der Montfortstraße zusätzlich errichtet werden. Nach der Fertigstellung vom ersten Abschnitt werden die baulichen Maßnahmen bis zur Einmündung in die Ringstraße fortgesetzt.VN-TK