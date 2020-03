Baulandhortung in Vorarlberg geht weiter: Novelle greift noch nicht

Die Wohnungspreise treiben auch 2020 weiter in die Höhe, mahnen mehrere Immobilienexperten. Spekulanten horten demnach weiterhin Grundstücke oder Bauland auf Vorrat.

Wohnungspreise ziehen weiter an

Die Wohnungspreise treiben auch 2020 weiter in die Höhe, wie sich ein Jahr später zeigt. Leistbarer ist das Wohnen nach wie vor nicht, sagen Marktbeobachter. Das lasse sich etwa an den Neubaupreisen ablesen. Die Ansätze in den Novellen seien die falschen, heißt es aus der Immobilienbranche. "Vorarlberg Heute" hat sich in der Branche umgehört und bei ImmoAgentur, Realbüro Hagen oder der Vorarlberger Eigentümervereinigung nachgefragt, wie sie die Auswirkungen der Novelle sehen. Diese sagen unisono: Sie greift nicht so, wie es in Vorarlberg nötig wäre.