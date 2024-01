Bauernproteste gehen am Freitag weiter

Bauernproteste gehen am Freitag weiter ©APA

Bauernproteste gehen am Freitag weiter ©APA

Bauernproteste in Lindau: Staus auch in Vorarlberg möglich

Nach den teils massiven und umfangreichen Bauerndemos am Montag und Mittwoch gehen die Bauernproteste am Freitag in Deutschland die nächste Runde.

Aufgrund angemeldeter Aktionen im Rahmen der deutschlandweiten Aktionswoche des Bauernverbands kann es im Landkreis Lindau auch am Freitag zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Auch Auswirkungen auf die Verkehrssituation im grenznahen Bereich in Vorarlberg sind nicht ausgeschlossen. Die Protestaktion in Lindau beginnt um 9 Uhr.

self all Open preferences.

Betroffenen Autofahrern wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren und für Fahrten eventuell auch mehr Zeit einzuplanen. Durch an- und abfahrende Traktoren sind auch auf den Nebenstraßen in diesem Bereich Behinderungen zu erwarten.

self all Open preferences.

Folgende Streckenabschnitte in Lindau sind betroffen:

Freitag, zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr

Robert-Bosch-Straße über Bregenzer Straße

auf die Lindauer Insel

Zwanziger Straße

wieder zurück bis zum Berliner Platz, über

B12 Schönbühl

Rothkreuz

Hergensweiler

nach Hergatz

©Google Maps

Längere Proteste angedroht

Der Deutsche Bauernverband droht mit längeren Protesten gegen die Agrarpolitik der Berliner Regierung. Die Kundgebungen könnten nach Angaben von Verbandspräsident Joachim Rukwied auch nach dieser Woche anhalten, wenn die geplanten Subventionskürzungen für Agrar-Diesel nicht zurückgenommen werden. Kommenden Montag sei eine Großkundgebung in Berlin geplant, sagte Rukwied am Mittwoch im ZDF. "Dann behalten wir uns weitere Schritte vor."

self all Open preferences.

Die Bauern bestünden auf der kompletten Rücknahme der geplanten Förderungs-Kürzungen. Denn die gute Einnahmesituation vieler Landwirte 2023 sei eine Ausnahme gewesen, in diesem Jahr sei bereits wieder mit einem Rückgang zu rechnen.