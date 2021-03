Bauer sucht Game: "Harvest Moon: One World" im Game-Test

Der neue Teil der kultigen Farming-Franchise öffnet erstmals eine Welt für GamerInnen und scheitert kläglich.

(Switch) Es hätte so schön sein können: „Harvest Moon“ will mit der neuen Episode „One World“ neue Wege gehen. Diesmal bekommt man nicht wie üblich eine abgewrackte Farm vererbt, die man sanieren muss. Stattdessen erkundet man mit einem mobilen Bauernhof die offene Welt. Klingt vielversprechend, allerdings bleiben die Welt, die Charaktere und letztlich auch das Gameplay weit hinter den Erwartungen zurück.

In der grafisch nicht wirklich schönen neuen Welt von „Harvest Moon“ sind der Segen der Erntegöttin und auch das Wissen um die Kniffe der Landwirtschaft verloren gegangen. Damit es in Zukunft nicht nur schrumpelige Kartoffeln zu essen gibt, muss man sechs Erntewichtel erwecken – und im Vorfeld freilich viel farmen. Denn im Grunde geht‘s wie immer nur um das Eine: Ein erfülltes Bauernleben. Oder wie die Produktbeschreibung sagt: „Versorge deine Nutztiere, hole die Ernte ein und verkaufe deine Waren, um dein kleines Fleckchen Erde in einen blühenden Bauernhof zu verwandeln.“ Für das Farming-Genre benötigen SpielerInnen generell eine Vorliebe für gemächliches und repetitives Gameplay. Die (Feld-)Arbeit hier fällt aber noch einen Tick simpler und monotoner aus als gewohnt/gewünscht. Mit einem (immer gleichen) Button darf und muss man alles erledigen: Hacken, säen, sammeln etc. Der Vorteil: Neulinge finden sich schnell zurecht.