Baubeschluss für Familienhotel in Latschau

Im Aufsichtsrat der illwerke vkw AG wurde der Baubeschluss für das Falkensteiner Hotel Montafon in Latschau gefasst. Errichtet werden auch ein Mitarbeiterhaus und ein Nahwärme-Biomasseheizwerk.

Im Tschaggunser Ortsteil Latschau soll noch vor dem Sommer der Baustart für das erste 5-Sterne-Familienhotel in Vorarlberg erfolgen. In der heutigen Sitzung des Aufsichtsrates der illwerke vkw AG wurde einstimmig der Baubeschluss für das Hotelprojekt, ein Mitarbeiterhaus und ein NahwärmeBiomasseheizwerk mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 45,7 Millionen Euro beschlossen.

Betreiben wird das Hotel die renommierte Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG). Dr. Christof Germann, Vorstandmitglied der illwerke vkw: "Die Corona-Pandemie hat besonders die Tourismusbranche schwer getroffen. Mit der Investition in das Hotelprojekt leisten wir in einer schwierigen Zeit einen wichtigen Impuls für den Qualitätstourismus im Montafon." Mit der FMTG habe man einen der führenden regionalen Anbieter und Entwickler touristischer Produkte und Dienstleistungen in Zentraleuropa als Pächter und Betreiber gewinnen können. Das Familienunternehmen mit Sitz in Wien betreibt rund 30 Hotels und Residences und sei trotz der Krise ein stabiler Partner.