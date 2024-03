Bauarbeiten am Deutschen Eck: Einschränkungen auch für Vorarlberger Fahrgäste

Reisende aus Vorarlberg und angrenzenden Regionen müssen sich zwischen dem 9. und dem 17. März 2024 auf erhebliche Änderungen im Zugverkehr einstellen. Grund dafür sind umfangreiche Bauarbeiten der Deutschen Bahn im Bereich zwischen Rosenheim und Freilassing.

Betroffene Verbindungen und Alternativen

Besonders die Verbindungen zwischen Wien und Zürich sowie Wien und München sind von den Einschränkungen betroffen. Die Railjet-Express-Züge (RJX) auf der Strecke Wien – Zürich müssen zwischen Wörgl und Salzburg Hbf über Zell am See umgeleitet werden, was zu Fahrzeitverlängerungen von bis zu 120 Minuten führt. Darüber hinaus entfällt der Halt in Kufstein für diese Züge.