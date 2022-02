Bau der Hittisauer Schulen macht Fortschritte

Neubau und Sanierung der Volksschule, Mittelschule und Polytechnischen Schule sollen bis 2023 abgeschlossen sein.

Das neue Gebäude für Mittelschule und Polytechnische Schule in Holz-Beton-Hybridbauweise hat bereits Formen angenommen und wurde außen mit einer Holzfassade verkleidet. Aktuell werden in dem Haus Elektroinstallations- und Estricharbeiten ausgeführt. Beim zweiten Gebäude, dem sogenannten Gemeinschaftshaus, wurde auf die Tiefgarage mit 54 Garagenplätzen der Betonkern für das Gemeinschaftshaus mit Aula und zwei Turnhallen hochgezogen. Mit der Errichtung des Gemeinschaftshauses in Holzbauweise wird Mitte März begonnen. Laut dem Hittisauer Amtsleiter Georg Bals, der das Projekt für die drei Gemeinden des Schulerhalterverbandes koordiniert, befinden sich die Arbeiten im Bauzeitplan.

Aktuell wird abseits der Baustelle an der Realisierung von sogenannten 5-Eck-Tischen, die für alle Lern- und Arbeitsformen perfekt geeignet sind, gearbeitet. „Vom Grundformat ein klassisches Rechteck, bei dem wir einfach eine Ecke weggeschnitten haben. Und so entsteht ein völlig neues Format, das in seiner Einsatzbreite und Flexibilität absolut einmalig ist“, erläutert Hanno Metzler. Der ehemalige Hittisauer Mittelschuldirektor war an der Entwicklung des Tisches federführend beteiligt. Schülerinnen und Schüler erhalten in der neuen Schule ihre eigenen Tische, die sie durch die Schulzeit begleiten. Die Tische sind mobil und stapelbar. Das Tischgestell aus Metall wird voraussichtlich im Rahmen eines Lehrlingsprojekts in einer Vorarlberger Firma produziert. Die Tischplatten werden dann in einer Gemeinschaftsaktion von Schüler und Eltern auf den Metallgestellen befestigt.