Battle Royale als bunter Party-Game-Hit: „Fall Guys“ im Test

„Takeshi‘s Castle“ lässt grüßen: Als Neon-Knubbel stolpert man in urkomischen Disziplinen zum Sieg über Dutzende Kontrahenten.

(PC & PS4) „Fall Guys: Ultimate Knockout“ ist zweifellos der Überraschungs-Game-Hit des bisherigen Jahres. Das Geheimnis ist die unkonventionelle und gewaltfreie Interpretation des „Battle Royale“-Prinzips, wo von vielen, vielen MitspielerInnen nur eine/r gewinnen kann. Statt in einem militärischen Überlebensszenario findet man sich hier in einer skurrilen Game-Show wieder. Als knubbeliges Neon-Männlein (oder Weiblein?) absolviert man eine Serie von zufällig ausgewählten Mini-Games – allesamt aus den Kategorien Wettrennen, Überleben und Teamsport. Von anfangs 60 Kandidaten reduziert sich das Feld per KO-System immer weiter, bis nur eine/r übrig bleibt. Ist man zu langsam, erfüllt man das Ziel nicht oder stürzt zu schnell ins Verderben, scheidet man aus.

Gut zwei Dutzend verschiedene Mini-Games sind derzeit verfügbar, direkt anwählen kann man sie aber leider noch nicht. Die Aufgaben sind mannigfaltig: Man rennt beispielsweise auf einen Hügel und muss riesigem Obst ausweichen, sich auf drehenden Zylindern möglichst lange halten oder in einer Arena Eier klauen. Viele der Levels machen extrem viel Spaß, die meisten halten gut bei Laune und nur einzelne sind etwas zäh. Während man üblicherweise einen Alleingang liefert, sind einige wenige Segmente auf Teamwork ausgelegt. Das klappt allerdings nur selten wirklich gut, was wesentlich an der (mangelnden) Bereitschaft/Fähigkeit der Teamkameraden hängt. Leider gibt’s noch keine richtigen Koop-Modi und lokalen Multiplayer sucht man auch vergebens. Der Entwickler Mediatonic hat diesbezüglich bereits Nachbesserungen in Aussicht gestellt.