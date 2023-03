Bassist der Britpop-Band Pulp starb im Alter von 56 Jahren

Der Bassist der britischen Popband Pulp, Steve Mackey, ist nach einem langen Klinikaufenthalt im Alter von 56 Jahren gestorben.

Sie sei "schockiert und am Boden zerstört, Abschied nehmen zu müssen von meinem brillanten Ehemann", teilte Mackeys Frau Katie Grand am Donnerstag im Onlinedienst Instagram mit. Mackey habe in den vergangenen drei Monaten "mit all seiner Kraft" im Krankenhaus gekämpft.