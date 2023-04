Basketball-Spiel nach Massenschlägerei abgebrochen

Das Euroleague-Spiel der Basketball-Teams von Real Madrid und Partizan Belgrad ist kurz vor Ende wegen einer Massenschlägerei der Spieler abgebrochen worden.

Partie abgebrochen, weil nicht genug Spieler zur Verfügung standen

Euroleague verurteilt Geschehnisse scharf

Die Partie wurde anschließend mit 95:80 für Partizan gewertet, wie die Euroleague mitteilte. Real hatte die erste Partie der Viertelfinal-Serie mit 87:89 ebenfalls zu Hause gegen Partizan verloren, das damit in der "best of five"-Serie mit 2:0 führt.