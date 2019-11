Basketball: Luka Brajkovic tritt am Freitag in NBA-Arena an

Wenn Luka Brajkovic am Freitag zum Spiel der Davidson Wildcats gegen Wake Forest in der College-Liga NCAA einläuft, wird der 20-jährige Basketballer aus Feldkirch wohl "ein bisschen nervöser sein als sonst". Die Partie findet nämlich im Spectrum Center von Charlotte statt. Das ist die Arena, in der üblicherweise die Hornets aus der Stadt in North Carolina ihre NBA-Heimspiele bestreiten.

Davidson (North Carolina)/Feldkirch. Der Power Forward agiert indes in Hochform. Zum 91:71 der Wildcats gegen Nevada steuerte Brajkovic am Dienstag (Ortszeit) - drei Tage nach seiner persönlichen NCAA-Bestleistung von 21 Zählern - ein Double-Double (19 Punkte, elf Rebounds) bei. Er schrieb zum insgesamt sechsten Mal und zum ersten Mal im laufenden Spieljahr doppelt zweistellig an. Wenn der Vorarlberger zehn oder mehr Zähler erzielt, hat Davidson mittlerweile 19 von 23 Partien gewonnen.

"Schon speziell"

Am Freitag im Spectrum Center anzutreten, werde "schon speziell" sein, sagte Brajkovic im Vorfeld zur APA - Austria Presse Agentur. Er erinnerte dabei daran, als Kind "NBA geschaut" und davon geträumt zu haben, in derartigen Hallen zu spielen. Die Arena in Charlotte fasst 20.000 Zuschauer. Es sei schon "besonders" gewesen, dort zu trainieren, schilderte der Power Forward seine Eindrücke. Die anstehende Partie wird seine erste, aber nicht die einzige in einer NBA-Arena in dieser Saison sein. Gegen Loyola-Chicago tritt Davidson am 22. Dezember im United Center von "Windy City" an.

"Glücklich" ist der Vorarlberger über seine "harte Arbeit" in den vergangenen Monaten. Das Krafttraining, mit dem er mehr als zehn Kilo an Muskelmasse zugelegt hat, "hilft mir - etwa im Kampf am Rebound - extrem", betonte der 20-Jährige.