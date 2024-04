Basketball-Hochburg Rankweil will bei Rekordauflage triumphieren

Nach den beiden Landesmeistertitel im Basketball wollen die Schüler der SMS Rankweil-West auch den Heimvorteil im 3x3 School Jam nützen.

RANKWEIL. Nach dem Doublegewinn der Sportmittelschule Ranweil vor wenigen Tagen bei den landesweiten Schulsport-Titelkämpfen auf Landesebene im Basketball ist die neue Mittelschulturnhalle in der Marktgemeinde Rankweil erneut Austragungsort einer zweitägigen Großveranstaltung. 127 (!) Mannschaften, davon 89 Teams im B-Bewerb und 38 Mannschaften im A-Bewerb, mit knapp fünfhundert Spielern aus zwanzig Schulen in der Unterstufe in Vorarlberg nehmen am Montag, 8. April, ab 9 Uhr und Mittwoch, 10. April, ab 10 Uhr bei den 3x3 Basketball Landesmeisterschaften an der SMS Rankweil-West teil. Die Voraussetzungen für ein Schulsportevent der Extraklasse hat vor allem „Macher“ Peter Lins schon im Vorfeld initiert. Diese neue Sportveranstaltung 3x3 Basketball ist dank der großen Initiative von Peter Lins und den Verantwortlichen an der SMS Rankweil-West mit Direktor Stefan Lutz-Marte sowie den qualifizierten Übungsleitern dieser Sportart schon im zweiten Jahr zu einer Marke geworden. 29 teilnehmende Mannschaften stellt allein die Rankweiler Sportmittelschule West. „Natürlich hoffen wir im zweiten Anlauf dieses Bewerbes auf die Teilnahme auf österreichischer Ebene. Als Lokalmatadore und mit dem Selbstbewusstsein des amtierenden Basketball-Landesmeisters sollte es hoffentlich mit dem großen Wurf auch auf dem 3x3-Court klappen. Das wäre die absolute Krönung der heurigen Saison im Basketball“, ist SMS Rankweil-West Pädagoge Peter Lins optimistisch. Die größten Chancen auf den Titelgewinn werden den vier Mädchen der 4a der SMS Rankweil-West mit Julia Mild, Ilena Bechtold, Jessica Rhomberg und Marie Moosbrugger eingeräumt. Allerdings kommt von den Mannschaften der SMS Bregenz-Schendlingen und der SMS Wolfurt logischerweise sehr harte Gegenwehr. Die älteren Burschen der SMS Rankweil-West träumen selbstverständlich auch vom zweiten Triumph auf Landesebene. In jeweils zwei Kategorien Mini und Maxi der Mädchen und Knaben werden die neuen Champions in Rankweil ermittelt, welche dann im Juni auf dem Mozartplatz in Salzburg die Ländle-Farben vertreten werden. Für Spannung und Action ist an beiden Tagen garantiert. „Es ist sehr schön zu sehen, dass 3x3 Basketball bei uns so richtig boomt und sich stark wachsender Beliebtheit erfreut. Alle Mädchen und Burschen sind mit einer großen Begeisterung dabei und kämpfen um Körbe und Rebounds. Diese Sportart ist einfach perfekt und flexibel in den Sportunterricht integrierbar“, freut sich SMS Rankweil-West Direktor Stefan Lutz-Marte. Im B-Bewerb von 3x3 Basketball in Rankweil zählt zum Auftakt der olympische Gedanke. Dabei sein und Erfahrung sammeln und einen tollen Wettkampftag erleben. Neben dem Nervenkitzel sorgt Musik für eine Megastimmung in der Halle. Für das leibliche Wohl sorgt die SMS Rankweil-West.VN-TK