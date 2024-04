Baseball-Derby in Hard: Bulls treffen in der Bundesliga auf die Dornbirn Indians

Für die "Boys of Summer" geht es wieder los: In der Baseball Bundesliga treffen die Hard Bulls am Samstag auf die Dornbirn Indians,

Heute, Samstag, geht es in der Baseball Bundesliga mit einem besonderen Leckerbissen für die Vorarlberger Fans los. Im Ballpark am See treffen die Hard Bulls und die Dornbirn Indians erstmals aufeinander und eröffnen die Saison.









































Baseball Bundesliga: Derby um Play-off-Startplatz: Dornbirn Indians vs. Hard Bulls

Der Season Opener wird unter dem besonderen Motto „Ehrenamt“ gefeiert. Um die wichtige Rolle ehrenamtlicher Tätigkeiten zu würdigen, laden die Hard Bulls alle Besucherinnen und Besucher, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich tätig sind und die Farben ihres Vereins tragen, bei freiem Eintritt zum Derby ein. Zudem erhält jeder Ehrenamtliche ein kostenloses Getränk und nach dem Spiel darf man sich auf eine After-Party freuen.

Erstes Spiel:

Uhrzeit: 13:00 Uhr

Ort: Ballpark am See, Hard

Zweites Spiel:

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Ort: Ballpark am See, Hard

Gründungsgeschichte

Im Herbst 1990 schlossen sich begeisterte Baseballspieler zusammen und gründeten nach Überwindung aller behördlichen Hürden und der Sicherung von Sponsoren offiziell einen Verein. Im Frühjahr 1991 wurden sie als „Dornbirn Indians“ in den Österreichischen Baseball- und Softball-Verband aufgenommen. Der Name „Indians“ wurde inspiriert durch den damals populären Film „Die Indianer von Cleveland“.

Der Hard Bulls wurden ebenfalls bereits im Jahr 1991 gegründet. Seitdem verfolgt der Verein ambitionierte Ziele sowohl auf sportlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Die Hard Bulls streben danach, sich langfristig als eines der führenden Teams in der Baseball Bundesliga zu etablieren. Ein wesentlicher Bestandteil ihrer Strategie ist die kontinuierliche Ausbildung von Nachwuchstalenten.

Fakten und Erfolge der Hard Bulls

Gründung und Infrastruktur:

Gründungsjahr: 1991

1991 Mitglieder: 150 aktive Spielerinnen und Spieler

150 aktive Spielerinnen und Spieler Spielflächen: Die Hard Bulls verfügen über ein Hauptfeld sowie ein zusätzliches Nachwuchs- und Softballfeld.

Die Hard Bulls verfügen über ein Hauptfeld sowie ein zusätzliches Nachwuchs- und Softballfeld. Gesamtspielfläche: 17.000 m²

17.000 m² Heimspiele: Pro Saison finden knapp 100 Heimtermine statt, was die Anlage zu einem belebten Ort der sportlichen Aktivität macht.

Sportliche Erfolge:

Staatsmeister: Die Hard Bulls wurden 2001 Staatsmeister.

Die Hard Bulls wurden 2001 Staatsmeister. Europacup B-Pool: Im Jahr 2002 errangen sie den Sieg im Europacup B-Pool.

Im Jahr 2002 errangen sie den Sieg im Europacup B-Pool. Zweite Bundesliga: Der Verein hat mehrere Meistertitel in der 2. Bundesliga gewonnen.

Der Verein hat mehrere Meistertitel in der 2. Bundesliga gewonnen. Nachwuchsbereich: Die kontinuierliche Ausbildung junger Talente führt regelmäßig zu Top-Platzierungen im Nachwuchsbereich.



Erfolge der Dornbirn Indians

Die Dornbirn Indians haben im Laufe der Jahre eine beeindruckende Liste an sportlichen Erfolgen erzielt, die sie als eine der führenden Kräfte im österreichischen Baseball etablieren.

Sportliche Meilensteine: