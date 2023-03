Basar zum Frühlingsstart

Zum traditionellen Frühjahrsbasar lud der Eislaufverein Montafon am vergangenen Sonntag Vormittag alle Interessierten.

Im Saal der Polytechnischen Schule in Tschagguns wurden rund 3000 Artikel feil geboten. Neben diversen Fahrrädern wurden hauptsächlich gut erhaltenen Kleidungsstücke für Frühjahr und Sommer angeboten. Und dies alles schön nach Größe und Funktion geordnet. Doch auch gebrauchte Schuhe, interessante Bücher unterschiedliche Spiele und vieles mehr rund um Kind und Baby fand an diesem Vormittag neue Besitzer. Überzeugt wurden die zahlreichen Kunden vor allem durch die niedrigen Preise, die für Gebrauchtwaren verlangt wurden. Und so fand auch noch das eine oder andere Spielzeug Platz in den Taschen der Mama.