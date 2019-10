Bartholomäberg: ÖVP auch 2019 stärkste Kraft

Die ÖVP bleibt in Bartholomäberg bei der Landtagswahl 2019 auf Platz eins. Sie wuchs um 1,71 Prozentpunkte auf 55,1 Prozent und sicherte damit ihre Führungsposition ab. Auf dem zweiten Platz liegt erneut die FPÖ mit 17,71 Prozent. Gegenüber der Landtagswahl 2014 ist das allerdings ein erheblicher Rückgang um 7,53 Prozentpunkte. Mit 37,39 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 8,9 Prozent der Wähler erreichten die Grünen. Die Ökopartei geht um 1,88 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2019 hervor.

Viertstärkste Partei in Bartholomäberg wurde die SPÖ, die um 2,43 Prozentpunkte auf 8,24 Prozent wuchs und vom fünften Platz aufrückte. Fünfte sind die NEOS, die 0,5 Prozentpunkte verloren und nun bei 5,63 Prozent liegen. Den Pinken bescherte die Wahl also einen Abstieg vom vierten Platz auf den fünften. Die Kleinparteien auf dem Stimmzettel bekamen 4,4 Prozent. In Bartholomäberg waren 1 754 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 70,47 Prozent hoch, von den 1 236 abgegebenen Stimmen waren 1 225 gültig.