Barons Bücherkiste

1. „Was mir die Tauben flüstern“. Ein Jugendroman von Egon Rosenzopf. Sehr ansprechend, spielt in einer Vorstadt. Nach etlichen misslungenen Ausreißversuchen lernt Scheimandi einen 70-jährigen Blogger namens Zwicker kennen, dessen Hobby das Sammeln von Nagelklipsen ist. Zwischen Scheimandi und Zwicker entwickelt sich eine tiefe Freundschaft. Eines Tages erscheint Kunstkommissar Mag. Lurch und will Zwickers Nagelklipsensammlung für die ABC-Ausstellung erwerben. Als ein Dolch ins Spiel kommt, geschieht Seltsames. 246 Seiten, 12 Zeichnungen von Sidi Dünnziger. 12,90 Euro. Fairzupfdiverlag Mainz 2018.

4. „Das blaue Hoferissimo“. Illustrierte Witzesammlung von den letzten Einfällen. Das schwarzblaue Reitervolk lagert in der Heldenplatzbaracke. 30 Pferde lahmen. Auf einem torkelnden Braunen hocken Herr Hofer und der schwankende Junker Vilimsky im Damensitz. Köstliche Karikatur! Sie steigen in Straches Kopftuchkindergarten ab. Herr Hofer fragt: Was heißt 140 auf türkis? Die Kinder verstehen „türkisch“ und sagen: „yüz otuz“ (130). „Falsch!“ sagt Herr Hofer: „Gas geben!“. Ein vielfaches Pfffffffft erklingt. Hofer und Vilimsky werden mit 140 km/h hinausgeschossen und landen in Spielfeld bei Kickls großer Flüchtlings-Grenzshow. Niederschwelliges Humorbüchlein im handlichen 0815-Format. Illustration: Krimhild Rotz. Text: Jens Hagen. Thingstättenverlag Heidelberg 2019. Euro 5,30.