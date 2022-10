Barkeeperin aus St. Gallen am Playboy-Cover

Salome, Hany, Laura, Martina und Helena Sophie haben für den Playboy ihre Hüllen fallen lassen.

Sie mixen die "heißesten" Cocktails und geben das kühlste Bier in ganz Deutschland aus. Und nicht nur in Deutschland.

"Am Tresen unserer Träume". So lautet der Titel für die Coverstars-Geschichte im Online-Auftritt des Playboys. In den letzten Monaten konnten sich junge Frauen aus dem deutschsprachigen Raum beim Playboy bewerben und für ein rauschendes Foto-Shooting anmelden. Salome, Hany, Laura, Martina und Helena Sophie haben sich getraut und zieren nun die Titelseite des "Playboy".

Playmate aus St. Gallen

Die aktuellen Playmates arbeiten in Bars in Hamburg, Düsseldorf und München. Und auch eine Schweizerin hat es auf das Cover geschafft. Salome Luethy ist Barkeeperin in St. Gallen. Dort arbeitet sie in im "Alt St. Gallen".