Bargeld-Volksbegehren, Energieeffizienz und Europastunde

Live ab 9 Uhr: APA-Video überträgt heute die Nationalratssitzung mit u.a. Aktuelle Stunde der FPÖ, Aktuelle Europastunde der NEOS; Bargeld-Volksbegehren und Energieeffizienzgesetz.

Zwei Plenarsitzungen und einen Auftritt von EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Donnerstag bietet der Nationalrat diese Woche. Beschlossen wird etwa die Pflegelehre. Das Energieeffizienzgesetz dürfte an der Zwei-Drittel-Blockade der SPÖ scheitern.

1. AKTUELLE STUNDE

2. AKTUELLE EUROPASTUNDE

3. Volksbegehren "BARGELDZAHLUNG"

Es wird das Volksbegehren "Für uneingeschränkte Bargeldzahlung" behandelt, das von 530.938 Menschen unterschrieben worden war. Die Proponenten sehen gerade in Zeiten der Digitalisierung Bargeld als wichtiges Element der persönlichen Freiheit und wollen die Zahlung damit in der Verfassung verankern.

4. ENERGIEEFFIZIENZ

Sanierungsquote von jährlich 3 Prozent für Bundesgebäude

Mit dem Gesetz wäre geplant, den jährlichen gesamtstaatlichen Endenergieverbrauch in Österreich bis zum Jahr 2030 auf 920 Petajoule bzw. rund 255 Terawattstunden zu senken, wobei sowohl der Bund als auch die Länder angehalten sind, Maßnahmen, insbesondere zur Erhöhung der Energieeffizienz, zu setzen. Gedacht ist etwa an fiskalpolitische Schritte, die Aufwertung von Beratungsstellen, Förderanreize und ordnungspolitische Eingriffe. So sollen etwa in zentral beheizten Gebäuden mit mehreren Wohnungen individuelle Verbrauchszähler eingebaut werden. Zudem strebt der Bund - neben bereits erfolgten Schritten - eine Sanierungsquote von jährlich 3 Prozent für Bundesgebäude an.