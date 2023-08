Bargeld in die Verfassung - Nehammer wirbt mit Video weiter

Nach der - auch innerparteilichen - Kritik wirbt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nun in einem Video weiter für seinen Vorstoß, das Bargeld in der Verfassung zu verankern.

Er setze sich "für den Erhalt unseres Bargelds" ein und wolle, "dass Bargeld als Zahlungsmittel verfassungsrechtlich abgesichert wird", bekräftigte Nehammer in dem Video, das am Sonntag online gestellt wurde, ohne Details zu einer Umsetzung zu nennen.

"Ich als Bundeskanzler sage dir, das wird es in Österreich so nicht spielen"

Beim Bäcker, beim Friseur oder im Kaffeehaus. Bezahlst du bar oder mit Karte? Ich will, dass du genau das auch in Zukunft selbst entscheiden kannst", duzt der Kanzler sein Publikum. "Immer wieder hört man, das Bargeld soll abgeschafft werden. Ich als Bundeskanzler sage dir, das wird es in Österreich so nicht spielen." Er wolle, dass Bargeld auch weiterhin angenommen wird. "Ich werde mich dafür starkmachen, Bankomaten am Land und in den Städten zu erhalten", denn Bargeld bedeute "Unabhängigkeit und Sicherheit".