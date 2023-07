Bares aus Katar: SCR Altach erhält WM-Prämie

Der Fußball-Weltverband FIFA schüttet nach der WM-Endrunde in Katar im vergangenen Winter insgesamt 209 Millionen US-Dollar (189,62 Mio. Euro) an Abstellungsgeldern an die Vereine aus.

Der englische Triple-Sieger Manchester City erhält laut FIFA-Angaben vom Donnerstag mit umgerechnet 4,12 Millionen Euro am meisten, danach folgen der FC Barcelona mit 4,07 Mio. und Bayern München mit 3,88 Mio. Euro.

Samuel Oums Verdienst

Insgesamt 440 Clubs werden für die Abstellung von 837 WM-Akteuren begünstigt. 10.950 Dollar werden pro Spieler und Tag bezahlt. Topverdiener sind die englischen Clubs mit 33,86 Millionen Euro. Aus Österreichs Bundesliga profitieren zwei Vereine: Red Bull Salzburg erhält umgerechnet knapp 1,18 Mio. Euro, der SCR Altach etwas mehr als 66.200 Euro.

Von Salzburg waren Luka Sucic (Kroatien), Strahinja Pavlovic (Serbien), Philipp Köhn und Noah Okafor (beide Schweiz) bei der WM dabei. Geld erhalten Clubs aber auch, wenn ihre Spieler in der Qualifikationsphase vor der WM zum Einsatz kamen. Bei Altach war dies beim Kameruner Samuel Oum Gouet der Fall.

Zahlungen sollen steigen

Bei den kommenden WM-Turnieren 2026 und 2030 wird sich die Zahlung des Weltverbandes an die Vereine auf jeweils 355 Millionen Dollar erhöhen. Allerdings wird auch die Zahl der teilnehmenden Nationen bei der nächsten Endrunde in drei Jahren in den USA, Kanada und Mexiko von 32 auf 48 steigen.