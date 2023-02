Bregenz muss sich Fivers knapp geschlagen geben

Die Bregenzer Handballer musstens ich den Fivers Margareten nach einer guten Leistung knapp mit 33:30 geschlagen geben.

Für die derzeit nicht in Bestform agierenden Bregenzer Handballer wartete heute das schwere Auswärtsspiel bei den Fivers Margaretehn. Dabei wollten die Landeshauptstädter mit einem Sieg auf den 6. Rang vorrücken. In der ersten Halbzeit übernahmen von Beginn weg jedoch die Fivers das Kommando und setzten sich Punkt um Punkt ab. Erst ab dem 7:3 konnten die Bregenzer besser mithalten und gestalteten die Partie offener. In den letzten Minuten gelang es sogar, den Rückstand zu verkürzen und mit einem 16:18 aus Sicht der Gäste in die Pause zu gehen.