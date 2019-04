Barcelona mit guten Chancen aufs CL-Halbfinale, Remis in Amsterdam

Der FC Barcelona sicherte sich mit einem 1:0-Auswärtserfolg bei Manchester United eine gute Ausgangslage für das Rückspiel, das Duell zwischen Ajax und Juventus endete mit einem 1:1-Remis.

Am Mittwochabend wurde das Viertelfinale in der UEFA Champions League mit den Partien zwischen Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin sowie Manchester United gegen den FC Barcelona fortgesetzt.

In Manchester übernahmen die Katalanen schnell das Kommando und erarbeiteten sich deutliche Vorteile in der Ballbesitzstatistik. Knapp 12 Minuten waren dann absolviert, da jubelte “Barca” über den Führungstreffer. Busquets bediente Messi mit einem langen Ball, dieser schlug eine butterweiche Flanke an den zweiten Pfosten. Dort war Suarez mit dem Kopf zur Stelle, ManU-Verteidiger Shaw war als Letzter am Spielgerät, bevor dieses den Weg über die Linie fand- 0:1. Da der Schiedsrichter-Assistent an der Linie aber eine Abseitspostion anzeigte, wurde im Anschluss der VAR konsultiert, danach wurde der Treffer anerkannt.