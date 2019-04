Barca fixiert Meistertitel

Der FC Barcelona hat sich am Samstag zum 26. Mal in der Clubgeschichte den spanischen Fußball-Meistertitel gesichert.

Nach einem 1:0-Heimsieg gegen Levante sind die Katalanen bei neun Punkten Vorsprung auf Atletico Madrid drei Runden vor Schluss nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Den entscheidenden Treffer erzielte der zur Pause eingewechselte Lionel Messi in der 62. Minute.

Für Barca ist es der achte Meistertitel in den jüngsten elf Saisonen. Am kommenden Mittwoch treffen Messi und Co. im Halbfinal-Hinspiel der Champions League zu Hause auf Vorjahresfinalist Liverpool.