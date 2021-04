Barby Kelly: So rührend nimmt ihr Bruder Abschied

Bruder Angelo rührt zahlreiche Fans der "Kelly Family" zu Tränen. Er richtet herzzerreißende Worte an seine verstorbene Schwester.

Auf Social Media schreibt er an seine verstorbene Schwester Barby: "Liebe Barby, danke, dass du die liebenswürdigste Schwester warst und immer auf mich aufgepasst hast, besonders, als ich klein war. Ich werde dich sehr vermissen und für dich beten. Drück Mama und Papa von mir. Ich hoffe, wir sind alle bald wieder vereint und sehen uns im Himmel. Dein kleiner Bruder, Angelito."

Das Mitglied der Kelly Family starb im Alter von 45 Jahren, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag erfuhr. "Unsere geliebte Schwester Barby ist nach kurzer Krankheit vor wenigen Tagen von uns gegangen", schrieb die Kelly Family auf dem Instagram-Account der Band. "Wir werden Barby unendlich vermissen und sie immer in unseren Herzen tragen", hieß es in der Mitteilung weiter.