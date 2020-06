Bank gegen Kunden: Erstgericht gibt dem Kunden Recht

8.000 Euro stehen dem Kunden zu, die Forderung in ungefähr derselben Höhe, die das Geldinstitut gegenüber dem Kunden erhob, hingegen nicht - Geldinstitut musste klein beigeben.

Der heute 52-jährige Deutsche betreibt ein etwas exotisches Geschäft. Doch mittlerweile nicht unüblich. „Wir haben mehrere Mandanten aus derselben Branche, es gibt kaum Judikatur in diesem Bereich“, so Rechtsanwalt Christoph Eberle, der seinem Mandanten im Strafverfahren 2018 in Feldkirch bereits zum Freispruch verhalf. Nun kämpft er dafür, dass sein Mandant auch im Zivilverfahren Recht bekommt. In erster Instanz gab es bereits einen Etappensieg. Doch die Bank bekämpft die Entscheidung des Bezirksgerichts für Handelssachen in Wien, welches in diesem speziellen Fall zuständig ist.