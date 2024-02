Bangladesch setzt Zeichen für Elefantenschutz: Einfangen und Domestizieren verboten

Ein Gericht in Bangladesch hat in einem wegweisenden Urteil das Einfangen und Domestizieren wilder Elefanten verboten.

Die Entscheidung, die am Sonntag gefällt wurde, markiert einen bedeutenden Schritt zum Schutz der majestätischen Tiere in dem südasiatischen Land.

Historisches Urteil für den Tierschutz

Die Richter forderten die Regierung in Dhaka auf, keine weiteren Halte-Bewilligungen für wilde Elefanten mehr zu erteilen. Tierschutzorganisationen und Aktivisten feierten das Urteil als einen großen Erfolg im Kampf gegen die grausame Praxis der gewaltsamen Zähmung junger Elefanten. Rubaiya Ahmed, die Chefin der lokalen gemeinnützigen Organisation Obhoyaronno, äußerte die Hoffnung, dass mit diesem Gerichtsbeschluss die brutalen Methoden der Elefantendomestizierung ein Ende finden werden.

Ungewisse Zukunft für gefangene Elefanten

Die Frage, was mit den derzeit etwa 100 Elefanten geschehen soll, die sich in Bangladesch in menschlicher Gefangenschaft befinden, bleibt offen. Der Fall wurde von einer einheimischen Tierschutzorganisation und einer Schauspielerin vor Gericht gebracht, die sich beide für den Schutz der Elefanten stark machen.