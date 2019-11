Bandenzauber bringt Tricks und Traumtore

Zum 20. Mal (!) sind die Vorarlberger Sparkassen der Hauptsponsor vom 24. Wolfurter Hallenmasters

„Wir unterstützen viele Sportarten und Veranstaltungen während des ganzen Jahres. Neben dem Laufsport genießt das Wolfurter Hallenmasters einen ganz großen Stellenwert. Der Hallenfußball ist ein besonderes Event und hat in unserem Unternehmen oberste Priorität. Das Masters hat immer seinen Reiz. Wir wollen auch die kommenden Jahre mit dabei sein. Uns ist die Kontinuität sehr wichtig. Das größte Sportevent in den Wintermonaten werden wir schon traditionell finanziell unterstützen. Wir sind sehr eng mit der ganzen Bevölkerkung verbunden, mit 50 Standorten im Lande ist es fast schon eine Pflicht dem Amateurfußball eine gute Bühne zu bieten“, sagt Mag. Martin Jäger, Vorstandsdirektor der Vorarlberger Sparkassen. Zusammen mit seinen Vorstandskollegen Werner Böhler, Mag. Gerhard Lutz und Harald Gisinger freut er sich vor allem auf den traditionellen Ankick am Eröffnungstag der Qualifikation und an Dreikönig den besten Kickern in der Hofsteighalle auf die Beine zu schauen. Der Sparefroh wird an etlichen Tagen auf dem Parkett seine Runden drehen um auf den Hauptsponsor aufmerksam zu machen. Die Vorarlberger Sparkassen werden schon zum 20. Mal bei der 24. Auflage des Wolfurter Bandenzauber als Hauptsponsor fungieren. Der Vertrag mit der Sparkasse wird fortlaufend immer wieder um weitere Jahre verlängert.