Band Kwerbeet spielte vier Stunden für sozialen Zweck

540 Euro kamen für die Aktion Rankler für Rankler zusammen.

RANKWEIL. Die Band Kwerbeet, mit den vier Musikern Benno Köppel, Manfred Mörtl, Peter Köstl und Elmar Fischer stellten sich im vierstündigen Livekonzert in den Dienst der guten Sache. In der musikalischen Vielfalt übertraf das Quartett alle Erwartungen und bot Rock und Pop vom Feinsten. Kwerbeet sind reine Amateurmusiker und spielen in einem Jahr etwa ein Dutzend Mal vor heimischen Publikum. „Es war für uns selbstverständlich für notleidende Menschen in Rankweil aufzutreten“, sagt Manfred Mörtl stellvertretend für die Band-Mitglieder. Ganze Eintritt der sechzig Besucher und zusätzliche Spenden 540 Euro gesamt, wird von der Band Kwerbeet an die Marktgemeinde Rankweil für das Projekt „Rankler für Rankler“ abgegeben. Der Verein VogelfreiRAUM freut sich erstmals einen Beitrag für das Hilfsprojekt geleistet zu haben. Nach Via Matto und Kwerbeet folgt im Monat April im VogelfreiRAUM in Rankweil schon der nächste musikalische Höhepunkt. Mit Zoltan Lantos an der Violine und Klaus Falschlunger an der Sitar treten am Samstag, 22. April um 20 Uhr zwei weltbekannte Musiker auf. Sie spielen ihr neues Programm Mountains&Plains. Der vielfach preisgekrönte ungarische Violinist Zoltan Lantos und Klaus Falschlunger, einer der profiliertesten europäischen Sitarspieler, führen ihre Instrumente in ausführlichen Dialog. Mit ihrem neuen Programm erkunden sie gemeinsam die westlichen und östlichen Traditionen in der Musikszene. Das geniale Traumduo schlägt Brücken zwischen indischer Musik, Jazz, Folk und Pop und überzeugen mit einer faszinierenden Mischung aus exotischen und wohlbekannten Klängen.VN-TK