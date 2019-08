Bananenkrankheit in Kolumbien betrifft auch Exportsorte

Eine bisher vor allem in Asien und Afrika auftretende Bananenkrankheit hat Plantagen des fünftgrößten Bananenexporteurs Kolumbien befallen. Nach Angaben des kolumbianischen Landwirtschaftsinstituts (ICA) sind Bananenstauden auf 175 Hektar im Department La Guajira im Nordosten des Landes betroffen. Davon seien 168,5 Hektar bereits gerodet worden.

Die Stauden sind nach Angaben des Deutschen Fruchthandelsverbands mit der Krankheit Tropical Race 4 (TR 4) infiziert. Der Pilz lasse die Pflanzen absterben. Betroffen sei die Sorte "Cavendish". Die befallenen Flächen müssten gerodet werden und seien für den Bananenanbau nicht mehr verwendbar, teilte der am Dienstag in Bonn mit. TR 4 bedrohe das mit Abstand bedeutendste Herkunftsgebiet von Bananen für den europäischen und nordamerikanischen Markt.

Bisher kleines Gebiet betroffen

Bisher ist in Kolumbien nur ein recht kleines Gebiet von der Plage betroffen: Insgesamt werden in Kolumbien auf rund 49.000 Hektar Bananen angebaut. Zuletzt führte das südamerikanische Land rund 1,9 Millionen Tonnen Bananen aus. Hauptabnehmer waren Belgien, die USA und Italien.

Pilz bleibt an Schuhen hängen

Die Behörden und Bauern setzen nun alles daran, damit sich die Seuche nicht weiter ausbreitet. "Der Pilz steckt im Boden und kann an den Schuhen hängenbleiben", sagte Landwirtschaftsminister Valencia. "Arbeiter, die die Anbauflächen betreten, werden deshalb vorher und nachher auch desinfiziert."

Keine wirksamen Mittel zur Ausrottung

Die Bananensorte "Cavendish" hatte die bis in die 1960er Jahre vertriebene Sorte "Gros Michel" ersetzt, die von der Panamakrankheit dezimiert wurde. "Cavendish" ist zwar resistent gegen den Pilzstamm TR1, der "Gros Michel" heimgesucht hatte, kann sich aber des Stammes TR4 nicht erwehren. Die UN-Welternährungsorganisation (FAO) hatte 2016 ein Papier zur Ausbreitung von TR4 veröffentlicht, in dem es heißt: "Das weltweite Problem mit TR4 besteht darin, dass es bisher keine wirksamen Möglichkeiten der Ausrottung gibt". Der Pilz könne Jahrzehnte in der Erde überleben.