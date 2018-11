Ban-Brüder setzten Kitzbühel schachmatt

1025 Tage nach dem letzten Sieg im Adlerhorst kann sich der EC Bregenzerwald auswärts gegen den EC Kitzbühel durchsetzen.

Bereits nach fünf gespielten Minuten gelang es den Wäldern in Kitzbühel in Führung zu gehen. Daniel Ban überwand Tyler Rimmer aus kurzer Distanz. Die Adler drückten sofort auf den Ausgleich, die Bemühungen sollten bereits kurze Zeit später belohnt werden. Kinnuen überwand den sonst fehlerlosen Felix Beck in der 7. Minute. Die Hausherren behielten in Folge die Oberhand, doch dies änderte sich nach der ersten Eisreinigung.