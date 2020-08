Ballon wird zum Klangkörper über dem Bodensee

Die beiden historischen Bodenseeschiffe MS Oesterreich und DS Hohentwiel sowie der Euterballon der Künstlerin Barbara Anna Husar machen den Bodensee am Sonntag (23. August) zu einem Konzertereignis.

Der 1928 gebaute Luxusliner wurde in den vergangenen Jahren für 9,5 Mio. Euro renoviert und in den Originalzustand versetzt. Ihre Jungfernfahrt feierte die "Oesterreich" im April vergangenen Jahres. Die Jungfernfahrt als zukünftiger Kunst-Satellit für Kunstinstallationen aus der Bodenseeregion nimmt das MS Oesterreich am Sonntag in Angriff.