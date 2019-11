Ballermann-Gehälter enthüllt! So viel verdienen Schlagerstars

So viel Kohle scheffeln Jürgen Drews, Mickie Krause und Co.

So viel Kohle scheffeln Jürgen Drews, Mickie Krause und Co. ©news.de

Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Das ist für einige Schlagerstars bereits Alltag.

Wenn Künstler wie Jürgen Drews oder Mickie Krause am Ballermann die Bühne betreten, ist das Partyvolk nicht mehr zu bremsen - Abend für Abend sorgen die Mallorca-Stars für volle Häuser und beste Stimmung. Doch für einen warmen Händedruck allein tritt kein Künstler am Ballermann auf - so mancher dürfe sich schon gefragt haben, wie viel Geld man eigentlich als Stimmungskanone am Ballermann verdient.

Bekanntheitsgrad spielt eine wichtige Rolle

"Der Bekanntheitsgrad entscheidet darüber, wer wie viel Geld am Ballermann einstreicht", sagt Marion Pfaff, besser bekannt als Kult-Gastronomin "Krümel" auf Mallorca. Elf Jahre lang stand sie Sängerin selbst als Entertainerin im Mallorca-Lokal "Bierkönig auf der Bühne und kennt die Branche wie keine Zweite. Daher weiß sie Bescheid, wie viel die Schlager-Stars auf der Partyinsel pro Auftritt kassieren - und wer zu den Spitzenverdienern am Ballermann in der fünfmonatigen Hochsaison in Lokalen wie dem "Megapark", "Bierkönig" oder "Oberbayern" gehört. Bei bekannten Namen seien seitens der Veranstalter "bis zu 15.000 Euro" an Gage fällig.

Schlager-Stars und ihre Gehälter

Als bekannt wurde, dass Naddel einen Job in "Krümels Stadl" an Land gezogen habe, um sich aus der Schuldenfalle zu befreien, wurden sogar spekuliert, dass sie satte 35.000 Euro an Gage hätte verdienen sollen - eine Zahl, die von Marion "Krümel" Pfaff im Interview nicht kommentiert wurde. Dass sich Veranstalter auf Mallorca von den nüchtern betrachtet hohen Gagen der Ballermann-Topstars nicht abschrecken lassen, erklärt die 46-jährige Marion mit eigenen Erfahrungen: "Du hast zwar eine unglaublich hohe Gage, aber du weißt auch, dass durch diese Gage die Halle voll wird."