Baldauf erneut vor Gericht - dieses Mal als Zeuge

Der ehemalige Skilangläufer Dominik Baldauf ist vor rund zwei Wochen wegen schweren Sportbetrugs zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Nun steht er erneut vor Gericht: Um gegen seinen ehemaligen Kollegen Johannes Dürr auszusagen.

Der 27-jährige Vorarlberger hatte sich vor rund zwei Wochen teilweise schuldig bekannt. Er gab zu, sowohl Wachstumshormone genommen als auch Blutdoping betrieben zu haben. Herangeführt an das Doping habe ihn Johannes Dürr. "Dürr hat mir gesagt, wie es im Spitzensport zugeht. Er hat mir erzählt, was er gemacht hat und dass es einen deutschen Arzt gibt. Er hat aber nie gesagt, dass ich das auch machen soll", sagte Baldauf. Die Kontaktdaten zu dem deutschen Sportmediziner Mark S. habe er von Dürr bekommen, so der Vorarlberger.